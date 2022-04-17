ВОЙНА В Украине Десятки российских военных сбежали с полевых лагерей, чтобы не воевать с Украиной, – Цимбалюк

2022-04-17 16:30

 

Все больше военнослужащих рф не хотят воевать в Украине. Есть даже те, кто убегает прямо с военных полигонов. Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

«В связи с нежеланием участвовать в «специальной военной операции» на территории Украины, в апреле военнослужащими по контракту было совершено более 50 случаев самовольного покидания полевых лагерей, которые временно расположены на полигонах Западного военного округа. На сегодняшний день военной комендатуре не удалось разыскать и задержать никого из военнослужащих, самовольно покинувших лагерь», — сообщил журналист.

Ранее также военнослужащие 39 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 35390, Южно-Сахалинск), оставшиеся в пункте постоянной дислокации, после общения с товарищами, участвовавшими в специальной военной операции по защите Донбасса, отказываются ехать воевать в Украина.

Кроме того, военнослужащие в Хабаровском крае массово отказываются от участия в «спецоперации» и пишут рапорты на увольнение с военной службы.

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