ВОЙНА В Украине ВСУ сдерживают. России не удается начать наступление на Донбассе, - Минобороны

2022-04-17 14:30

 

На сегодня Российской Федерации не удается начать агрессивное наступление на Донбассе. Потому что ее сдерживают Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает замминистра обороны Анна Маляр на телемарафоне.

"У них такие планы давно есть, но ВСУ не дают их реализовать. Они накапливают там и силы, и людей, и медицинскую инфраструктуру подтягивают, и боеприпасы, и провиант. Они все это готовят, но им пока не удается начать этот второй агрессивный этап, потому что ВСУ мощно их сдерживают", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска уже готовы к наступлению на Донбассе, до этого их продвижение сдерживали дожди.

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ВСУ сдерживают. России не удается начать наступление на Донбассе, - Минобороны 2022-04-17 14:30