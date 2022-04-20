ВОЙНА В Украине В приложении Дія уже можно подать заявку на получение статуса ВПО и ежемесячно получать 2 тысячи

2022-04-20 09:34

В приложении Дія появилась возможность подать заявки на получение статуса внутренне перемещенной особы (ВПО) и получения финансовой помощи. Об этом сообщил министр цифровой энергетики Михаил Федоров.

Отмечается, что переселенцы могут получать ежемесячно 2 000 гривен на себя и 3 000 гривен на каждого ребенка. Деньги можно получить на карту єПідтримка и потратить на что-либо или же снять наличные.

По словам Федорова, услуга в приложении Дія касается только тех людей, которые сейчас находятся в Украине и тех, кто до сих пор не имел статуса ВПЛ. Чуть позже появится возможность податься на помощь для всех переселенцев.

"Социальные пособия пострадавшим от войны: информация о выплатах, помощь и получение статуса внутренне перемещенной лица мы вместе с Минсоцполитики собрали на сайте", - отметил он.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно обновить приложение.

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

видео ООН требует на 4 дня прекратить огонь, готова направить гуманитарную помощь в Мариуполь

2022-04-20 12:27

видео Нельзя допустить даже мысли о победе россии, - канцлер ФРГ Олаф Шольц

2022-04-20 10:25

В приложении Дія уже можно подать заявку на получение статуса ВПО и ежемесячно получать 2 тысячи

2022-04-20 09:34

Сообщение между Бердянском и Запорожьем полностью прервано из-за боев и дождей

2022-04-20 08:26
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

видео ООН требует на 4 дня прекратить огонь, готова направить гуманитарную помощь в Мариуполь 2022-04-20 12:27
видео Нельзя допустить даже мысли о победе россии, - канцлер ФРГ Олаф Шольц 2022-04-20 10:25
В приложении Дія уже можно подать заявку на получение статуса ВПО и ежемесячно получать 2 тысячи 2022-04-20 09:34
Сообщение между Бердянском и Запорожьем полностью прервано из-за боев и дождей 2022-04-20 08:26