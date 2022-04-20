ВОЙНА В Украине Норвегия направит Украине около 100 ЗРК "Мистраль" - Ермак

2022-04-20 18:00

При этом Андрей Ермак напомнил, что Украина имеет истребители от союзников.

Норвегия направит Украине около 100 переносных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Мистраль".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Хорошие новости утром. Норвегия приняла решение направить Украине около 100 зенитно-ракетных комплексов "Мистраль", сообщило Министерство обороны страны. А еще есть истребители от союзников. Работаем дальше. Все будет Украина", - отметил он.

Напомним, сегодня утром появилась информация о том, что правительство Норвегии приняло решение передать Украине около 100 переносных зенитно-ракетных комплексов "Мистраль".

Что такое ЗРК "Мистраль"

ЗРК "Мистраль " предназначен, чтобы сбивать низко летящие самолеты и вертолеты. Разработан во Франции компанией MBDA, имеет две модификации и стоит на вооружении 25 стран мира.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля стало известно, что Норвегия обсуждает предоставление Украине современного ПВО. В частности, речь шла о том, чтобы передать Украине современную ПВО "NASAMS", а также артиллерию.