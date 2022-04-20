ВОЙНА В Украине Украину до Пасхи накроют ливни с грозами: прогноз погоды по дням

2022-04-20 16:30

В Украине синоптики прогнозируют дождливую погоду до конца недели. Ближе к Пасхе, 24 апреля, ожидаются даже ливни с грозами.

Об этом говорится в обзоре погодных условий синоптика Игоря Кибальчича.

20 апреля

Осадки прогнозируют на большей части территории страны, кроме юго-западного региона. Днем – местами значительные. Ветер – западный, юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +2...+7°С, на востоке – до +10°С, в Карпатах – до 0°С. Днем будет +7…+12 °С, на юге – около +15 °С.

21 апреля

Дожди на большей части страны продолжатся на фоне малоподвижного циклона. Наиболее интенсивные ожидаются на Левобережье, на востоке – местами с грозами. Ветер будет с юго-западным направлением, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью не будет подниматься выше +2...+7°С, днем +7...+12°С, на юге будет теплее +13...+18°С.

22 апреля

В большинстве областей, кроме крайнего Запада и Приазовья, продолжатся дожди. Ветер ожидается переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Температура ночью также будет на уровне +2...+7°С, днем +7...+12°С, на юге воздух снова прогреется +18°С.

23 – 24 апреля

На выходных осадки будут не столь обильными и полностью прекратятся на Пасху. Столбики термометров поднимутся до климатической нормы на большей части страны.