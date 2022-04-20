В Украине синоптики прогнозируют дождливую погоду до конца недели. Ближе к Пасхе, 24 апреля, ожидаются даже ливни с грозами.
Об этом говорится в обзоре погодных условий синоптика Игоря Кибальчича.
20 апреля
Осадки прогнозируют на большей части территории страны, кроме юго-западного региона. Днем – местами значительные. Ветер – западный, юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +2...+7°С, на востоке – до +10°С, в Карпатах – до 0°С. Днем будет +7…+12 °С, на юге – около +15 °С.
21 апреля
Дожди на большей части страны продолжатся на фоне малоподвижного циклона. Наиболее интенсивные ожидаются на Левобережье, на востоке – местами с грозами. Ветер будет с юго-западным направлением, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью не будет подниматься выше +2...+7°С, днем +7...+12°С, на юге будет теплее +13...+18°С.
22 апреля
В большинстве областей, кроме крайнего Запада и Приазовья, продолжатся дожди. Ветер ожидается переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Температура ночью также будет на уровне +2...+7°С, днем +7...+12°С, на юге воздух снова прогреется +18°С.
23 – 24 апреля
На выходных осадки будут не столь обильными и полностью прекратятся на Пасху. Столбики термометров поднимутся до климатической нормы на большей части страны.