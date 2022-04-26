ВОЙНА В Украине "Есть все шансы": в Британии заявили, что план россии по захвату всего Донбасса может провалиться

2022-04-26 19:00

Министр Вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи прокомментировал грядущую битву за Донбасс между украинскими и российскими войсками. По его словам, у ВСУ есть шансы победить агрессора и выгнать его с востока страны.

Об этом сообщает Sky News. Министр уверен, что Донецкая и Луганская области будут для оккупантов "чрезвычайно трудным орешком".

Военный отметил, что силы противников на Донбассе "намного более сбалансированы", чем это было под Киевом, ведь украинские защитники уже имеют здесь установленные оборонительные позиции.

Хиппи также ответил на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об угрозе третьей мировой войны.

"Лавров мог бы поразмышлять, что причина, по которой сейчас идет война в Украине, заключается в том, что Россия перешагнула границы суверенной страны и начала вторгаться на ее территорию. Весь этот шум из Москвы о том, что их нападение на Украину каким-то образом является ответом на агрессию НАТО, – полная чепуха", – подчеркнул он.

Отметим, ранее в Генеральном штабе сообщили, что враг продолжает прибегать к наступательным действиям на направлениях от Изюма до Барвенково и Славянска. Оккупанты пытаются разгромить группировку Объединенных сил, взять под контроль Луганскую и Донецкую области, чтобы обеспечить себе сухопутный путь в оккупированный Крым.

Напомним, ранее военный журналист Юрий Бутусов заявил, что по непризнанной Приднестровской республике необходимо нанести превентивный удар. По его мнению, это позволит устранить угрозу прорыва российских войск.