ВОЙНА В Украине Ирина Билык призналась, что в ее доме месяц жили оккупанты - уничтожили все, что было

2022-04-28 13:35

Певица Ирина Билык рассказала в Instagram, что в ее доме месяц жили российские оккупанты. По словам артистки, ей некуда вернуться.

"Сегодня мне тяжело петь… мое сердце плачет и сочувствует всем, кто пострадал в эти ужасные дни, тяжелая боль в душе не дает покоя. Моя семья тоже испытала невыразимую боль от того, что в моем доме почти месяц жили рашисты. Сегодня мне некуда вернуться..." - сообщила звезда.

Также звезда отметила, что стала послом Музея Голоса мирных, в котором собраны истории гражданского населения Украины, пострадавшего от войны с Россией.

"Приглашаю всех соотечественников приобщиться к проекту и рассказать свои истории. Это поможет облегчить боль, запомнить трагические события и построить лучшее, мирное будущее", - написала Билык.