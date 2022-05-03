ВОЙНА В Украине Оккупанты назначили "мэром" Бердянска осужденного за педофилию

2022-05-03 08:26

Русские оккупанты продолжают удивлять мир своей тупостью. Они назначили "мэром" Бердянска судимого за педофилию.

"Назначенный оккупационными войсками "мэр" Бердянска ранее был осужден за педофилию. "Заместителем мэра" назначили дворника. "Руководителем" ЗАГСа – уборщицу", - сообщил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

Он добавил, что армия мародеров и насильников продолжает проводить негативный отбор, демонстрируя, каким на самом деле есть "русский мир".

Напомним, в Бердянске российские военные назначили "своего" директора дома культуры и требуют готовить концерты ко дню победы.