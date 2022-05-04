ВОЙНА В Украине В россии десятками горят военкоматы, – Арестович

2022-05-04 21:30

 

По всей России неизвестные начали поджигать здания военных комиссариатов. На сегодняшний день известно уже о десятках случаев.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Подробности он рассказал в интервью "Фейгин Live" на канале российского правозащитника Марка Фейгина в YouTube.

"Ты знаешь, что военкоматы сейчас горят по всей РФ. Реально уже десятки случаев", – сказал Арестович.

По его словам, неизвестные "доброжелатели" оставляют на зданиях букву "L". Она означает, что работает Легион "Свобода России".

Советник главы ОП заверил, что у него есть многочисленные доказательства этого – ему присылают такие снимки из РФ.

"И везде ставят букву "L", красиво. Мне шлют десятки фото из России, где эта буква "L". Легион заработал", – добавил Арестович.

Он отметил, что такие действия, вероятно, совершаются с целью срыва мобилизации в РФ. По его мнению, для российских военных окажется страшным сном, если в их ряды призовут мужчин, которые являются представителями легиона "Свобода России". Ведь его бойцы сейчас воюют в Украине против российских оккупантов.

Отметим, что это подразделение Вооруженных сил Украины, которое было сформировано в марте 2022 года для защиты нашей страны от российского вторжения. В его состав входят бывшие военные РФ и россияне, которые ранее не были членами таких формирований.

Ранее Арестович говорил, что на территории РФ уже появились ячейки этого легиона. При этом он подчеркнул, что наша страна не управляет этим "неизбежным для россиян этапом".

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