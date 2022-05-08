Продолжаются 74 сутки полномасштабной российско-украинской войны, в которой Вооруженные Силы и народ Украины героически противостоит российскому агрессору. Враг продолжает наступать на востоке и Херсонской области для выхода на административные границы трех областей.
Об оперативной информации на утро 8 мая сообщают в Генштабе ВСУ.
Российские оккупационные войска не прекращают наступательные действия в Восточной операционной зоне для установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и содержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.
Волынское, Полесское и Северское направления
Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов по Украине с территории Белоруссии . Определенные подразделения ВС РФ продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.
Слобожанское направление
Враг хочет не допустить дальнейшее продвижение украинских войск в сторону границы Украины к северу и северо-востоку от города Харьков. Российские захватчики обстреляли артиллерией населённые пункты Прудянка, Слатино и Циркуны. Для усиления обороны в районе населенного пункта Казачья Лопань противник проводил мероприятия по инженерному оборудованию позиций.
Изюмское направление
Россияне сосредоточили основные усилия на подготовке к продолжению наступления на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Для усиления группировки с территории РФ враг передислоцировал две батальонные тактические группы из состава 35 общевойсковой армии в определенные районы и осуществлял артиллерийские обстрелы позиций Сил обороны. В целях уточнения положения наших войск противник продолжал ведение воздушной разведки в районах населенных пунктов Изюм и Каменка.
Донецкое направление
Оккупационные войска продолжают наступательные действия на Лиманском, Попаснянском, Северодонецком и Авдеевском направлениях.
На Кураховском направлении при поддержке артиллерии враг пытается возобновить наступательные действия в направлении населенного пункта Новомихайловка.
На Лиманском направлении в результате штурмовых действий противник захватил северную окраину Шандриголово.
На Мариупольском направлении продолжает блокировать подразделения украинских воинов в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танки производят штурмовые действия.
Противник продолжает подвоз вооружения, военной техники, боеприпасов, горюче-смазочных веществ для обеспечения потребностей группировки войск на указанном направлении.
Южнобужское и Таврическое направления
Оккупанты наносят удары по военным и гражданским объектам, проводят перегруппировку и усиление подразделений, наращивают систему огневого поражения и материально-технического обеспечения.
На Криворожском направлении с целью выявления позиций подразделений Вооруженных Сил Украины враг применял БПЛА “Орлан-10”.
На Бессарабском направлении обстановка остается напряженной, поскольку вооруженные формирования в Приднестровском регионе Молдавии и подразделения оперативной группы российских войск находятся в боевой готовности "Полна".
Корабли черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении.
За предыдущие сутки зенитно ракетные подразделения Воздушных Сил поразили:
Дополнительно два БПЛА типа "Орлан" были уничтожены зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск.
На территории Донецкой и Луганской областей защитники и защитницы Украины за прошедшие сутки: