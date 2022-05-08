ВОЙНА В Украине Оккупанты укрепляют оборонные позиции под Харьковом: утренняя сводка Генштаба ВСУ на 8 мая

2022-05-08 11:00

 

Продолжаются 74 сутки полномасштабной российско-украинской войны, в которой Вооруженные Силы и народ Украины героически противостоит российскому агрессору. Враг продолжает наступать на востоке и Херсонской области для выхода на административные границы трех областей.

Об оперативной информации на утро 8 мая сообщают в Генштабе ВСУ.

Российские оккупационные войска не прекращают наступательные действия в Восточной операционной зоне для установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и содержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

Волынское, Полесское и Северское направления

Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов по Украине с территории Белоруссии . Определенные подразделения ВС РФ продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.

Слобожанское направление

Враг хочет не допустить дальнейшее продвижение украинских войск в сторону границы Украины к северу и северо-востоку от города Харьков. Российские захватчики обстреляли артиллерией населённые пункты Прудянка, Слатино и Циркуны. Для усиления обороны в районе населенного пункта Казачья Лопань противник проводил мероприятия по инженерному оборудованию позиций.

Изюмское направление

Россияне сосредоточили основные усилия на подготовке к продолжению наступления на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Для усиления группировки с территории РФ враг передислоцировал две батальонные тактические группы из состава 35 общевойсковой армии в определенные районы и осуществлял артиллерийские обстрелы позиций Сил обороны. В целях уточнения положения наших войск противник продолжал ведение воздушной разведки в районах населенных пунктов Изюм и Каменка.

Донецкое направление

Оккупационные войска продолжают наступательные действия на Лиманском, Попаснянском, Северодонецком и Авдеевском направлениях.

На Кураховском направлении при поддержке артиллерии враг пытается возобновить наступательные действия в направлении населенного пункта Новомихайловка.

На Лиманском направлении в результате штурмовых действий противник захватил северную окраину Шандриголово.

На Мариупольском направлении продолжает блокировать подразделения украинских воинов в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танки производят штурмовые действия.

Противник продолжает подвоз вооружения, военной техники, боеприпасов, горюче-смазочных веществ для обеспечения потребностей группировки войск на указанном направлении.

Южнобужское и Таврическое направления

Оккупанты наносят удары по военным и гражданским объектам, проводят перегруппировку и усиление подразделений, наращивают систему огневого поражения и материально-технического обеспечения.

На Криворожском направлении с целью выявления позиций подразделений Вооруженных Сил Украины враг применял БПЛА “Орлан-10”.

На Бессарабском направлении обстановка остается напряженной, поскольку вооруженные формирования в Приднестровском регионе Молдавии и подразделения оперативной группы российских войск находятся в боевой готовности "Полна".

Корабли черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении.

За предыдущие сутки зенитно ракетные подразделения Воздушных Сил поразили:

  • один вертолет Ми-28Н,
  • семь БпЛА типа "Орлан",
  • два БпЛА типа "Форпост"
  • две крылатые ракеты.

Дополнительно два БПЛА типа "Орлан" были уничтожены зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск.

На территории Донецкой и Луганской областей защитники и защитницы Украины за прошедшие сутки:

  • отбили девять атак врага,
  • уничтожили девятнадцать танков,
  • уничтожили двадцать единиц боевой бронированной техники,
  • уничтожили четыре специальных бронированных автомобилей,
  • уничтожили шесть автомобилей и одну единицу специальной инженерной техники противника.
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