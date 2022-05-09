ВОЙНА В Украине Судьба Крымского моста уже решена – советник главы МВД

2022-05-09 21:00

Судьба Крымского моста уже решена. Он обязательно будет разрушен, это только вопрос времени. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусов. По его словам, пока у Украины нет возможности, чтобы нанести удар по российскому мосту через Керченский пролив.

«У нас для уничтожения моста пока нет такого оружия. Точнее есть, но нам нужно гораздо ближе продвинуться к побережью Азовского моря», – сказал советник главы МВД.

Напомним, что в конце апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, как только будет возможность уничтожить мост – это сделают. А бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Украина, возможно, и не может разрушить весь мост, но теоретически в нужный момент можно нанести удар.

В то же время советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что сегодня незаконному Крымскому мосту ничего не угрожает, ведь вооружением, которое сейчас имеют украинские силы на юге, мост атаковать невозможно.

Подхватил эту тему и русский террорист Гиркин (известный как Стрелков). По его словам, жителям Крыма лучше собирать вещи и бежать в Россию, ведь в ближайшее время Украина может разрушить Керченский мост.