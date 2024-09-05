Жизнь Украинцам ужесточат пенсионные правила: кто больше не сможет вовремя получать выплату

2024-09-05 20:04

В Украине пенсионные правила ужесточат с 1 января 2025 года. Это произойдет в рамках изменений, принятых еще в 2017-м. В результате еще больше украинцев не сможет вовремя выйти на пенсию (т. е. в 60 лет).

Как говорится в материале OBOZ.UA, если сейчас пенсию в 60 лет получают те, кто имеет минимум 31 год стажа, то со следующего года это требование увеличится до 32 лет. На этом ужесточение правил не остановится. С 2026-го нужно будет иметь от 33 лет стажа, с 2027-го от 34 лет. Последний этап повышения требований к стажу ожидается в 2028 году. С того момента, чтобы вовремя получать пенсию, нужно будет иметь от 35 лет стажа.

Вместе с тем будет увеличиваться и требование для выхода на пенсию в 63 года. Так, сейчас для этого нужно иметь от 21 года стажа. Со следующего года – от 22 лет стажа, в 2026-м – от 23 лет стажа, в 2027-м – от 24 лет. Последний этап ужесточения требований ожидается в 2028-м. Тогда для выхода на пенсию в 63 года нужно будет иметь 25 лет стажа (или больше).

При этом минимальное требование для получения пенсии увеличиваться не будет. Она сейчас составляет и будет составлять в дальнейшем всего 15 лет стажа. Но если у вас есть 15 лет стажа и нет достаточного стажа, чтобы получить пенсию в 63 или 60 лет, работать придется до 65 лет.

Какие пенсии получают украинцы?

Средняя пенсия в Украине выросла за последние три месяца примерно на 73 грн, до 5816 грн. В январе 2024 года украинцы в среднем получали 5385 грн. Если считать изменение размера пенсии за все время полномасштабной войны, то выплаты выросли с 3991 до 5816 грн. Речь идет именно о среднем показателе. Рост произошел на уровне 45,7%, в то время как кумулятивный уровень инфляции за этот период составил 35,5%. То есть рост средней пенсии должен компенсировать подорожание товаров и услуг.

Однако минимальная пенсия с января 2022 года выросла с 1934 до 2361 грн, то есть на 22%. Следовательно, индексация минимальной пенсии не позволила даже компенсировать инфляцию. А те, кто получает минимальную выплату, потеряли больше всего.