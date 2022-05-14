ВОЙНА В Украине В "Азове" рассказали о потерях оккупантов в Мариуполе — минус 6 тысяч россиян

2022-05-14 16:30

 

Гарнизон Мариуполя уничтожил около 6 тысяч российских военных, в том числе одного генерала.

Источник: заместитель командира полка "Азов", капитан Святослав Паламар во время Киевского форума безопасности, Hromadske

Детали: Также уничтожены 78 танков, более ста единиц бронетехники.

Отмечается, что враг преобладал по количеству людей и оружию. Группировка насчитывала около 14 тысяч человек, в том числе боевиков ППК "Вагнера".

Прямая речь: "Нашему гарнизону удалось уничтожить около 6 тысяч единиц вражеской силы, в том числе одного генерала. Это около 78 танков. Это больше 100 единиц бронетехники. Это по подтвержденным (данным - Ред.). Есть еще, конечно, много неподтвержденных данных, на которые мы не будем опираться".

Напомним:

Бойцы "Азова", несмотря на значительное преобладание сил противника и нехватку боеприпасов, продолжают выбивать врага с захваченных позиций на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Российские оккупанты отказались от процедуры extraction защитников Мариуполя морем в нейтральную страну. Также они сказали, что после вывоза всех гражданских из бункеров у них, мол, "развязаны руки".

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