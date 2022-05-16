ВОЙНА В Украине Уже найден способ возместить ущерб Украине, если рф откажется платить репарации

2022-05-16 15:37

Украина сейчас подсчитывает убытки, которые нанесла Россия в процессе войны. Наша страна потребует репараций, а если рф откажется их платить, то компенсации будут получены за счет арестованного российского имущества, заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Чиновник подчеркнул, что Россия обязана заплатить за все разрушенное имущество. А Международный криминальный суд должен дать оценку действиям российских спецслужб и правительства. Украина сотрудничает с судом и стремится доказать военные преступления РФ. Верховная Рада уже приняла все законодательные инициативы на этот счет.

"Теперь ожидаем активных действий прокурора МКС, господина Хана, а также соответствующего решения суда", - заявил Стефанчук.

Что касается репараций, то сейчас ведется подсчет убытков. После войны России предъявят "общий чек" с требованием выплатить указанную сумму. Если она откажется, то компенсация будет получена за счет арестованного имущества РФ.

"Будем и дальше требовать, чтобы с этого имущества был возмещен ущерб, причиненный Украине российской федерацией. Если будет принято общее решение Международного уголовного суда, то нам и не нужно будет согласия. Имущество просто будет арестовано, реализовано и с него будут покрыты все убытки Украине", - заявил Стефанчук.

Напомним, в отдельных странах мира заморозили российские активы на миллиарды долларов. Во Франции общая сумма превысила 23 миллиарда долларов, в Швейцарии - 7,5, а в США - более 300 миллиардов. Штаты уже рассматривают возможность передать Украине замороженные деньги. 

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