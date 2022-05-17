ВОЙНА В Украине видео Эвакуация украинских военных с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе

2022-05-17 11:33

Минувшей ночью с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе уехали автобусы с украинскими военными.

Как сообщает  Reuters, свидетель на месте событий подтвердил - с "Азовстали" выехали около 10 автобусов с украинскими защитниками. Куда именно направились автобусы, пока неизвестно.

Reuters передает о примерно десяти автобусах, очевидно, перевозивших украинских бойцов. Сколько людей было в автобусах, установить не удалось. По оценкам, на территории крупного завода находятся около 600 бойцов, среди них десятки раненых".

Вскоре эти данные были подтверждены официально, но с оговоркой, что вопрос очень деликатный, потому детали пока не разглашаются.

Как впоследствии стадло известно, что 5 автобусов с эвакуированными бойцами прибыли в город Новоазовск Донецкой области, контролируемый российскими захватчиками.

По словам свидетеля, часть эвакуированных вынесли из автобусов на носилках и увезли в больницу.

Напомним, ранее появилась информация о достижении некой договоренности о вывозе раненых украинских военных с заблокированного комбината "Азовсталь" в Мариуполе на оккупированную территорию.

subscriber subscriber

Еще по теме

видео Полк Азов показал уникальные кадры операции по спасению людей в Мариуполе

2022-05-02 08:25

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

видео Эвакуация украинских военных с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе

2022-05-17 11:33

Официальный Киев исключил любые уступки рф по Донбассу и Крыму - своего не отдадим ни метра!

2022-05-17 08:26

Тяжелое вооружение становится ключевым: эксперт о ситуации на фронте в ближайшее время

2022-05-16 22:30

Оккупанты пытаются заблокировать выход из бункеров "Азовстали" и ведут плотный обстрел

2022-05-16 21:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

видео Эвакуация украинских военных с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе 2022-05-17 11:33
Официальный Киев исключил любые уступки рф по Донбассу и Крыму - своего не отдадим ни метра! 2022-05-17 08:26
Тяжелое вооружение становится ключевым: эксперт о ситуации на фронте в ближайшее время 2022-05-16 22:30
Оккупанты пытаются заблокировать выход из бункеров "Азовстали" и ведут плотный обстрел 2022-05-16 21:30