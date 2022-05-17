ВОЙНА В Украине видео Эвакуация украинских военных с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе

2022-05-17 11:33

Минувшей ночью с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе уехали автобусы с украинскими военными.

Как сообщает Reuters, свидетель на месте событий подтвердил - с "Азовстали" выехали около 10 автобусов с украинскими защитниками. Куда именно направились автобусы, пока неизвестно.

Reuters передает о примерно десяти автобусах, очевидно, перевозивших украинских бойцов. Сколько людей было в автобусах, установить не удалось. По оценкам, на территории крупного завода находятся около 600 бойцов, среди них десятки раненых".

Вскоре эти данные были подтверждены официально, но с оговоркой, что вопрос очень деликатный, потому детали пока не разглашаются.

Как впоследствии стадло известно, что 5 автобусов с эвакуированными бойцами прибыли в город Новоазовск Донецкой области, контролируемый российскими захватчиками.

По словам свидетеля, часть эвакуированных вынесли из автобусов на носилках и увезли в больницу.

Напомним, ранее появилась информация о достижении некой договоренности о вывозе раненых украинских военных с заблокированного комбината "Азовсталь" в Мариуполе на оккупированную территорию.