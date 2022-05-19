ВОЙНА В Украине Германия передает Чехии танки Leopard 2, чтобы помочь вооружить Украину тяжелой бронетехникой

2022-05-19 15:37

Германия поставит Чехии 15 танков Leopard 2, чтобы помочь вооружить Украину. Об этом сообщает испанское издание Еlmundo.

Сообщается, что Германия оплатит сделку и обучит чехов использованию танков Leopard 2, а у чешских вооруженных сил есть в хорошем боевом состоянии парк танков Т-72, с которыми украинские солдаты уже знакомы.

"Этот обмен - еще один хороший пример того, как мы помогаем Украине в ее мужественной борьбе с российской агрессией. Чехи доставляют тяжелое вооружение, а образовавшиеся дыры мы затыкаем танками Leopard", - заявила министр обороны ФРГКристин Ламберт.