Германия передает Чехии танки Leopard 2, чтобы помочь вооружить Украину тяжелой бронетехникой

Германия поставит Чехии 15 танков Leopard 2, чтобы помочь вооружить Украину. Об этом сообщает испанское издание Еlmundo.
Сообщается, что Германия оплатит сделку и обучит чехов использованию танков Leopard 2, а у чешских вооруженных сил есть в хорошем боевом состоянии парк танков Т-72, с которыми украинские солдаты уже знакомы.
"Этот обмен - еще один хороший пример того, как мы помогаем Украине в ее мужественной борьбе с российской агрессией. Чехи доставляют тяжелое вооружение, а образовавшиеся дыры мы затыкаем танками Leopard", - заявила министр обороны ФРГКристин Ламберт.