Мир В Европарламенте призвали ввести нефтяное эмбарго против РФ, не учитывая позицию Венгрии

2022-05-22 19:00

Вице-президент Европарламента Катарина Барли призвала принять решение о запланированном нефтяном эмбарго ЕС против РФ без участия Венгрии. Требования премьер-министр Венгрии Виктора Орбана о миллиардной помощи она считает "наглой".

Барли отметила, что в Венгрии существует "откровенно коррумпированная система", поэтому "все знают, куда пойдут деньги". Об этом она заявила в интервью медиакомпании Deutschlandfunk.

Отмечается, что после предложения Еврокомиссии ввести полный запрет на импорт российской нефти, министр иностранных дел Венгрии потребовал до 18 миллиардов евро, которые были необходимы его стране "для преобразования инфраструктуры". Барли подчеркнула, что ЕС в лице 26 государств-членов теперь должны инициировать нефтяное эмбарго без Венгрии.

По словам Барли, помимо Венгрии особенно от эмбарго пострадают Чехия, Словакия и Болгария. Однако эти три государства пытаются найти решения вместе с ЕС.

"Только Венгрия использует это для своих политических игр, а также для того, чтобы снова направить в Венгрию дополнительные деньги. Деньги должны поступать в Венгрию другим путем и, прежде всего, по каналам семьи и клана Орбана", – сказала Барли.

Напомним, шестой пакет санкций против России оказался настоящим экзаменом для единства санкционной политики ЕС, Документ обсуждают уже несколько недель, его смягчали по просьбе отдельных стран, но так и не смогли принять.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан назвал "атомной бомбой" санкции ЕС в отношении России. А также заявил, что страна не поддержит эти "экономически неприемлемые меры".