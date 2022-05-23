На портале государственных услуг "Дія" стало доступным заявление на отмену статуса безработного. Чтобы воспользоваться услугой, нужно зарегистрироваться или авторизироваться в личном кабинете на портале "Дія" с помощью электронной подписи.
После заполнения онлайн-формы с обязательным указанием причины отмены статуса безработного ее следует отправить на рассмотрение в центр занятости.
В течение одного рабочего дня заявление будет рассмотрено. Заявитель получит уведомление о результатах рассмотрения в личный кабинет и на электронную почту.