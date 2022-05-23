ВОЙНА В Украине видео Как оформить статус безработного и получить помощь пособие в приложении Дія - ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

2022-05-23 11:33

На портале государственных услуг "Дія" стало доступным заявление на отмену статуса безработного. Чтобы воспользоваться услугой, нужно зарегистрироваться или авторизироваться в личном кабинете на портале "Дія" с помощью электронной подписи.

После заполнения онлайн-формы с обязательным указанием причины отмены статуса безработного ее следует отправить на рассмотрение в центр занятости.

В течение одного рабочего дня заявление будет рассмотрено. Заявитель получит уведомление о результатах рассмотрения в личный кабинет и на электронную почту.