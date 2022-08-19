ВОЙНА В Украине На портале «Дія» появился новый документ, необходимый для визы, субсидии или кредита - как его получить

2022-08-19 20:34

Пользователям государственного сервиса «Дія» стал доступен новый документ. Речь идет о справке о доходах, которая необходима для получения визы в отдельные государства мира, оформления кредита и получения субсидии. До недавнего времени для получения справки о доходах украинским гражданам приходилось простаивать в очередях в органах ГНС. Отныне сделать это можно будет не выходя из дома.

Как воспользоваться новой услугой:

Авторизация на портале «Дія». Выбор раздела «Справка о доходах». Указание периода, за который требуется информация о доходах.

Как только справка будет готова, заявитель получит по электронной почте соответствующее уведомление. Справка о доходах появится в личном кабинете на государственном портале во вкладке «Документы». Ее можно загрузить на ПК или смартфон. Воспользоваться новой услугой могут совершеннолетние граждане Украины. Данные для справки подтягиваются государственным сервисом из Госреестра физлиц.