ВОЙНА В Украине Оккупанты укрепляют силы на Змеином, есть высокая угроза ракетных ударов – спикер Одесской ОВА

2022-05-24 20:00

Российские оккупанты выставляют комплексы С-400 во временно оккупированном Крыму и укрепляют силы на острове Змеиный. Угроза ракетных ударов – высокая. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Детали

Братчук сообщил, что ночь в Одессе и области прошла без обстрелов. Однако есть высокая угроза вражеских ракетных ударов.

"Цель врага – последующая блокада одесского порта и контроль над северо-западной частью акватории Черного моря. Враг во временно оккупированном Крыму выставляет комплексы С-400 и обустраивает оборонительные действия на острове Змеиный", – сказал представитель ова.