ВОЙНА В Украине В МВД озвучили причину отступления от рубежей, которые не носят стратегический характер

2022-05-25 08:24

ВСУ отступают из населенных пунктов, в частности из Светлодарска Донецкой области, чтобы избежать оцепления или большого количества потерь. Об этом заявил советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусив.

"Наша армия реализует маневровую оборону. Это значит, что мы не держимся за конкретные населенные пункты, а стремимся наносить врагу максимальные потери с сохранением наших сил", - отметил он.

По словам Андрусива, иногда приходится отступать от рубежей, которые не носят стратегический характер.

"Никакой зрады в этом нет. Именно такое отступление произошло вчера из Светлодарска и Мироновского. Также возможно еще несколько отступов, для выравнивания фронта. Тоже без зрады", - заявил советник главы МВД.