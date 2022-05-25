ВОЙНА В Украине За коммуналку можно не платить. В Кабмине назвали условие

2022-05-25 19:00

 

Компании-поставщики не будут насчитывать оплату за коммунальные услуги в случае, если потребитель отсутствовал больше 30 дней. Свое отсутствие абонент должен подтвердить соответствующим документом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение заместителя министра общин и территорий Натальи Хоцяновской.

"Сегодня все потребители, если они отсутствовали больше 30 дней, должны обратиться к поставщикам услуг, чтобы им не производили начисления. Это не касается помещений, оборудованных счетчиками, нужно эти показатели подавать, а именно - повторять те, которые были раньше. Это не будет распространяться на услугу управления многоквартирным домом, и не будет касаться услуг на тепло", - говорит она.

Так, если человек больше 30 дней не находился в помещении, он должен обратиться с заявлением к поставщику услуг, а также добавить хотя бы один из следующих документов:

  • справку о прохождении лечения;
  • справку внутренне перемещенного лица;
  • справку, свидетельствующую о службе в ВСУ.

Эта справка и будет основанием, чтобы поставщик услуг сделал перерасчет.

Как сообщалось, ранее Верховная рада запретила принудительное исполнение решений судов по взысканию с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

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