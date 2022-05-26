ВОЙНА В Украине Спутник зафиксировал движение грузовых судов в порту Мариуполя - руССкие крадут металл и зерно

2022-05-26 15:37

Спутник зафиксировал движение грузовых судов в порту Мариуполя. Сухогрузы переместились к причалам, где отгружают продукцию. Об этом сообщают Схемы.

Как свидетельствуют снимки Planet Labs, которые есть в распоряжении журналистов, эти корабли переместились к причалам, где, по данным Мариупольского горсовета, обычно отгружают металл и зерно.

Журналисты выяснили, что зерно, хранящееся в зерновом терминале порта, принадлежит государству Украина, а большая часть металла - компании Метинвест Рината Ахметова.

Ранее о намерении оккупантов вывезти украинское имущество сообщил директор ГП Мариупольский морской торговый порт Игорь Барский.

В то же время самопровозглашенный "мэр" Константин Иващенко в эфире оккупантских СМИ сообщил о якобы возобновлении работы порта и намерении отправить в Ростов-на-Дону первое судно с краденой украинской металлопродукцией.