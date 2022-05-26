ВОЙНА В Украине Враг не имеет успехов по всем направлениям и несет потери: сводка Генштаба 26 мая

2022-05-26 17:00

По состоянию на 92-е сутки героического противостояния украинского народа российским захватчикам ВСУ достойно держит удар и делает все возможное для вытеснения врага с нашей земли.

Об этом сообщает Генральный штаб ВСУ на Facebook-странице.

В Восточной операционной зоне враг ведет себя так же активно – пытается наступать и продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях проводятся командно-штабные и мобилизационные тренировки с личным составом воинских частей вооруженных сил Беларуси. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по Украине с территории республики сохраняется. Кроме этого, на территории Беларуси продолжается ликвидация последствий дислокации подразделений вооруженных сил РФ, участвовавших в ведении боевых действий в Украине. Проводятся мероприятия по предупреждению незаконного обращения оружия и боеприпасов, которые могли быть утрачены российскими подразделениями.

На Северском направлении враг принимает меры по прикрытию участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и недопущению переброски наших войск на другие угрожающие направления. Также в приграничных районах этих областей продлили действие повышенного уровня террористической угрозы до 8 июня. Также, враг продолжает обстреливать украинские города – на этот раз из минометов калибра 120-мм и ствольной артиллерии были обстреляны населенные пункты Бачевск и Краснополье Сумской области и населенный пункт Заречье Черниговской области.

На Слобожанском направлении противник оказывает систематическое огневое влияние высокой интенсивности по районам сосредоточения наших войск. Также он обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терново и Черкасские Тишки.

Враг не прекращает попытки наступления на Славянск и пытается улучшить тактическое положение в районе Изюма. Из артиллерии и реактивных систем залпового огня, минометов и танков были обстреляны районы населенных пунктов Чеполь, Довгенькое, Курулька, Богородичное и Студенок.

На Донецком направлении главные усилия противника сосредоточены на взятии под полный контроль населенного пункта Лиман и попытках улучшить тактическое положение вблизи Северодонецка и Авдеевки. Враг активно применяет средства радиоэлектронной борьбы на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Задействовал артиллерию и штурмовую авиацию по позициям наших подразделений и гражданской инфраструктуре региона. Пытаясь закрепиться в районе Северодонецка, враг вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Устиновка, успеха не имел.

На Бахмутском направлении боевые действия продолжаются. Противник безуспешно предпринял попытки наступления в районах Камышевахи, Липового и Нагорного.

На Авдеевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков, успеха не имели.

На Новопавловском направлении враг пытался наступать в районе населённого пункта Золотая Нива, с потерями отошел. В Запорожском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Новополь, Чаривное, Орехов и Каменка.

На Николаевском враг не оставляет попыток улучшить тактическое положение и обеспечить выход на админграницы Херсонской области. Противник вел штурмовые действия в районе населенного пункта Таврическое, успеха не имел.

Так же безуспешно российские оккупанты пытались вести штурмовые действия в районе населенного пункта Николаевка на Криворожском направлении. Они обстреливали гражданскую инфраструктуру вблизи Осокоровки, Трудолюбовки и Добрянки.

Противник продолжил инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Чернобаевка, Правдино, Заря.

За прошедшие сутки на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отбили десять атак врага, уничтожили четыре танка, две артиллерийские системы, бронетранспортер, автомобиль и одну единицу специальной техники. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили пять БПЛА типа "Орлан-10".

Кроме этого, был нанесен удар по позициям противника ударной авиацией Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины - уничтожен личный состав и до десяти единиц легкобронированной техники. Также наши истребители перехватили и сбили две крылатые ракеты.