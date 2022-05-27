ВОЙНА В Украине В Литве собирают деньги на ударные беспилотники Bayraktar для ВСУ

2022-05-27 19:31

В Литве собирают деньги на ударные беспилотники Bayraktar для ВСУ, которые в значительной мере влияют на ход войны, нановят врагу огромный ущерб с технике и живой силе.

Laisvės TV внесет 62 тысячи евро, которые остались от предыдущих кампаний поддержки Украины , - сообщил литовский журналист Андрюс Тапинас

"Министерства обороны Литвы и Турции дали зеленый свет, производитель сказал так. И сейчас в моей голове звучит одно слово – Bayraktar", – написал журналист, приглашая своих подписчиков сделать пожертвования

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В Литве собирают деньги на ударные беспилотники Bayraktar для ВСУ 2022-05-27 19:31
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