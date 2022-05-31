ВОЙНА В Украине Украинских переселенцев не пускают обратно в Польшу: как законно избежать запретов

2022-05-31 23:00


Разбираем основные вопросы, наиболее интересующие уехавших в Польшу украинцев

Украинцам, согласно польскому законодательству, запрещено повторно пересекать границу с соседней страной, если у них иссякли 90 дней, разрешенных для пребывания в Шенгенской зоне. Это условие не действует, если вы покинули территорию Польши на 30 дней в течение разрешенного биометрией периода.

Об этом информирует профильный портал InPoland.

Разберем каждый аспект этого вопроса.

Что делать, если 90 дней иссякли?

Если вам нужно уехать из страны, а 90 дней иссякли, то вам нужно побыть за пределами Шенгенской зоны 90 дней, чтобы иметь возможность снова пересечь границу с Польшей. Также есть вариант оформить визу типа D А для тех украинцев, которые пересекли польскую границу по обычному (не биометрическому) загранпаспорту или внутреннему паспорту гражданина Украины после 24 февраля 2022 года и оформили PESEL, каждый раз во время въезда в Польшу решение о разрешении на въезд будет приниматься в индивидуальном порядке.

Кто имеет право проживать 18 месяцев в Польше?

Законно находиться в Польше в течение 18 месяцев могут те украинцы, которые пересекли польскую границу начиная с 24 февраля 2022 года и изъявили желание остаться в стране.

Если же вы уедете из Польши более чем на 30 дней (речь идет об одноразовом выезде), то эту возможность у вас заберут.

Поможет ли в этом PESEL?

При наличии PESEL украинские беженцы имеют право находиться в Польше, но, как сообщили польские пограничники, не нужно сравнивать его с документами, дающими разрешение на проживание в Польше (виза, карта побыту, биометрика).

Что делать украинцам, которые выехали в Украину меньше, чем на 30 дней?

Польские пограничники утверждают, что указания не пускать украинцев (безвиз которых иссяк, а выезд за пределы Шенгена был менее 30 дней), желающих повторно въехать в Польшу, не было.

Связано это с действием закона о помощи украинским переселенцам.

Украинцы теряют финансовую помощь от Польши

Ориентировочно 700 граждан Украины, нарушивших правила выезда из Польши, потеряли финансовую помощь от соседнего государства/

Более того, все полученные выплаты придется вернуть с процентами, если отсутствие в стране в течение месяца и больше не будет задекларировано. Этот вопрос находится на контроле Управления социального страхования (ZUS) через систему пограничной службы.

 

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ВОЙНА В Украине

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