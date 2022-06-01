ВОЙНА В Украине видео Враги быстро закончатся! В Украину из Словакии идут новейшие мощные САУ Zuzana

2022-06-01 15:38

Президент Словакии Зузана Чапутова выступая в Верховной Раде, заявила о готовности продолжить поставки оружия в Украину.

Так, уже в ближайшее время Киев получит мощные современные гаубицы Zuzana.

"Основные тезисы ее речи: сравнила Путина с Гитлером; Украина героически защищает Европу от России; Словакия позаботится о женщинах и детях из Украины, которые были вынуждены покинуть дома; Словакия помогает и будет помогать нам оружием: уже поставляла С300, а скоро будут гаубицы Zuzana; Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС как можно скорее", - рассказал нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

Напомним, о поставках в Украину САУ Zuzana ранее заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

Такие вооружения станут не просто холодным душем, а самым страшным кошмаром оккупационных войск рашистов. Как технически отсталая страна, рф о таком оружии и мечтать не может, но очень хорошо представляет его огневую ударную мощь. И это понятно, когда батарея таких гаубиц дает залп, инстинкт самосохранения просыпается даже у самого упоротого рашиста.