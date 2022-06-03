ВОЙНА В Украине Крупнейшая судоходная компания рф из-за войны на грани банкротства - уже распродает свои танкеры

2022-06-03 15:37

Крупнейшая в роССии судоходная госкомпания Совкомфлот продала не менее 20 танкерных судов, чтобы расплатиться с кредиторами и избежать дефолта.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, компания продала шестую часть своего флота. Дефолт по долговым обязательствам и появление проблемных кредитов на балансе помешали бы репутации Совкомфлота среди кредиторов и крупных нефтяных компаний, включая Shell и Total, арендующие ее суда, говорят собеседники издания в отрасли.

Покупателем четырех СПГ-танкеров, в продаже которых принимал участие нидерландский банк ING, стала компания Eastern Pacific Shipping израильского миллиардера Идана Офера.

Еще четыре судна, по информации газеты, теперь контролируются компаниями, основанными греческим магнатом Эвангелосом Маринакисом, владельцем футбольных клубов Олимпиакос и Ноттингем Форест.

ING получила право собственности на часть кораблей Совкомфлота, чтобы покупатели могли взаимодействовать с банком, а не ранее попавшей под санкции Британии, ЕС и Австралии и США.

Утверждается, что несмотря на сжатые сроки продажи, цена за четыре газовоза была близка к их рыночной стоимости $700 млн, а суда вскоре арендовал первоначальный фрахтователь – британская Shell.

По данным источников, в будущем ожидаются новые сделки. По данным на конец февраля, список флота собственных и зафрахтованных судов Совкомфлота состоял из 134 судов общим дедвейтом более 11,7 млн тонн. Список включал 108 танкеров различных классов, 14 газовозов и 11 специализированных судов.