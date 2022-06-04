ВОЙНА В Украине 29 градусов и ливни с грозами: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные

2022-06-04 09:30

На выходных, 4 и 5 июня, в Украине ожидается нестабильная погода. Если в субботу украинцы еще смогут увидеть летнее солнце, то в воскресенье почти во всех уголках страны ожидаются дожди.

Об этом рассказали в Гидрометцентре.

Так, в субботу, 4 июня на Западе Украины будут идти дожди с грозами. Температура воздуха в Черновцах и Тернополе прогреется до 27 градусов. В остальных регионах страны в этот день без осадков. В Запорожье будет по-летнему знойно - днем температура воздуха составит 31 градус. В столице без осадков, температура днем - 24-26, ночью - 11-13 со знаком "плюс".

В воскресенье, 5 июня во всех уголках Украины дожди с грозами. Минимальная дневная температура - 18 градусов, максимальная - 29 в Херсоне и Запорожье. В Киеве днем - 18-20 градусов, ночью - 13-15.

Напомним, что на протяжении субботы, 4 июня, по всей территории Украины будет сухо, однако уже с вечера этого дня дождить начнет на западе страны.