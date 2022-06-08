Мир РАЗВАЛ СХОЖДЕНИЕ: ЧТО ЭТО И ЗАЧЕМ НЕОБХОДИМО

2022-06-08 09:59

Углы наклона колесной базы должны быть отрегулированы в соответствии с техническими рекомендациями производителя, иначе поездка на автомобиле будет небезопасной и некомфортной. С этой процедурой справляется развал схождение, который проводится на специализированном стенде. При условии правильного решения задача удастся добиться высоких результатов касательно управляемости машины, а также улучшить эксплуатационные качества подвески. Кроме того, увеличивается ресурс деталей ходовой, и исключается вероятность смещения в ходе езды по плохой дороге.

Простыми словами, развал позволяет определить необходимые параметры базы и установить значения, рекомендуемые изготовителем. Установка правильных углов покажет устойчивость при передвижении независимо от типа покрытия. Как правило, обратиться за услугой в АТЛ можно после серьезных вмешательств в подвеску или ремонта. Например, после замены сайлентблоков, амортизаторов и других компонентов обойтись без указанной процедуры нельзя.

Особенности развал схождения и регулировки углов колес

По мнением десятков производителей машин, процедура должна быть произведена один раз в год. В идеале стоит установить машину на стенд и проверить углы с помощью компьютера, что позволит определить необходимость манипуляции. Операции по регулировки должны осуществляться опытным представителем автосервиса, который знает техническую документацию и выполняет работу в соответствии с требованиями марки и модели авто. Развал схождение необходимо проводить в следующих ситуациях:

После наезда автомобиля на бордюр или высокий лежачий полицейский. Также нельзя пренебрегать процессом в результате попадания в ДТП, даже если происшествие имеет незначительный характер.

При условии движения прямо вращение руля требует особых усилий. В этот момент может развиваться увод кузова в сторону, что свидительствует о необходимости дополнительной диагностики.

В процессе поворотов слышны сторонние звуки или визги в области колес. Зачастую звуки проявляются при движении на низких скоростях.

Запись на развал схождения в АТЛ - преимущества

Оставив заявку в режиме онлайн на сайте atl.ua, владелец автомобиля может записаться на проведение процедуры развал схождение по доступной цене. При необходимости клиенту будет предоставлена консультация по вопросам проведения манипуляции.