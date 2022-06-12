ВОЙНА В Украине путин не ожидал таких санкций: роССийские элиты оставили без ботокса, а объемы промышленности рухнули

2022-06-12 10:30

В России элита оказалась в замешательстве: из-за санкций в косметических клиниках заканчивается ботокс. Пострадала не только индустрия красоты. Объемы производства рухнули в разных сферах: от авиации до машиностроения.

Об этом в своей статье написал обозреватель The Guardian Филипп Инман. "Санкции затронули многие аспекты жизни в России, но один конкретный недостаток привел в замешательство богатую элиту: в косметических клиниках заканчивается ботокс", – написал он.

Импорт ботокса сократился втрое до 74 500 единиц в период с января по март по сравнению с тем же периодом прошлого года после того, как один западный производитель прекратил экспорт в Россию. "В то время как индустрия красоты является маленьким винтиком в машине, решение западных союзников разорвать финансовые и торговые связи с Россией ввергло экономику страны в глубокую рецессию, при этом ОЭСР прогнозирует 10-процентный спад в этом году", – пишет издание.

"Санкции превзошли ожидания большинства людей, а также ожидания Путина", – говорит Тим Эш, эксперт по России из аналитического центра Chatham House. "Самосанкции со стороны таких компаний, как McDonald’s, также ударили по российской экономике: около 1000 крупных предприятий ушли из страны, когда в этом не было необходимости. Их не было ни в одном санкционном списке".

Объем производства в отраслях от авиации до автомобилестроения рухнул. В мае количество автомобилей, проданных по России, упало на 83% по сравнению с предыдущим месяцем, до 24 тысяч. Высокотехнологичные станки и сложные компоненты, необходимые для работы крупных ИТ-систем в крупных городах России, поступают из стран, активно поддерживающих режим санкций.