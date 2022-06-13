ВОЙНА В Украине Северодонецк не окружен: военный эксперт рассказал о ситуации в городе

2022-06-13 18:30

Северодонецк не окружен и пойма реки за промзоной находится под контролем ВСУ.

Об этом в эфире телемарафона 13 июня заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Северодонецк не окружен и пойма реки за промзоной находится под нашим контролем. Да, она может простреливаться российской артиллерией, что и составляет трудности в снабжении войск, находящихся в городе и выводе оттуда гражданских. Глава проблема мирных — это добиться хотя бы временного прекращения огня чтобы люди могли пересечь пойму реки и переправиться в Лисичанск, где находятся наши войска", — отметил Жданов и добавил, что если это удастся, то можно будет эвакуировать всех гражданских из промзоны.

Военный эксперт также подчеркнул, что ВСУ не угрожает оцепление и в случае необходимости украинские военные смогут отойти с позиций в Северодонецке.

"Мы можем поставлять и вывозить раненых и в случае необходимости сможем провести операцию по эвакуации наших военных, но сейчас ВСУ держат промзону Северодонецка", — подчеркнул Жданов.

Стоит отметить, что ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что по состоянию на утро 13 июня захватчики государства-террориста контролировали 70% Северодонецка, а на заводе по производству аммиака "Азот" оставалось около 500 жителей, из них 40 – это дети.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 110-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.