Мир Риск применения ядерного оружия в мире достиг самого высокого уровня со времен холодной войны

2022-06-14 10:25

Риск применения ядерного оружия в мире достиг самого высокого уровня со времен холодной войны, – Стокгольмский международный институт исследования проблем мира.

«Несмотря на то, что в прошлом году были достигнуты значительные успехи как в области контроля над ядерными вооружениями, так и в области ядерного разоружения, риск применения ядерного оружия сейчас кажется выше, чем когда-либо с разгара холодной войны».

Ситуация, как заявили в институте, усугубляется обострением ядерной риторики со стороны государств так называемого ядерного клуба, в который входят роССия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. Эксперты утверждают, что несмотря на незначительное уменьшение количества ядерных боеголовок в 2021 году, все эти страны намерены увеличить их число в ближайшие годы и проводят модернизацию ядерных арсеналов.

Из общего запаса — примерно 12 705 боеголовок — на начало 2022 года около 9440 находились на военных складах для потенциального использования. Около четырех тысяч были развернуты вместе с ракетами и самолетами, а около двух тысяч — почти все из которых принадлежали путинскому Оркостану и США — находились в состоянии повышенной боевой готовности, сообщили в институте.

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