ВОЙНА В Украине документ Ядерная угроза на ЗАЭС: Минздрав выпустил самоучитель по йодовой профилактике и спасению от радиации

2022-08-22 12:28

Министерство здравоохранения Украины обнародовало методичку по йодовой профилактике, которая пригодится в случае радиационного поражения.

Необходимость обогатиться такими знаниями МОЗ объясняет так: "Мы уже неоднократно отмечали, что во времена, когда страна-террорист не соблюдает никаких законов и правил ведения войны, следует знать базовые правила поведения в случае чрезвычайных ситуаций и соблюдать их".

В методичке обстоятельно объясняется, когда, в каком количестве и какие именно йодопрепараты употреблять в ситуации, которая может возникнуть в случае худших сценариев с украинскими АЭС.