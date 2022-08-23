ВОЙНА В Украине документ Как правильно принимать йодит калия при угрозе радиационного поражения - рекомендации медиков

2022-08-23 11:33

Министерство здравоохранения Украины обнародовало методичку по йодовой профилактике, которая пригодится в случае радиационного поражения.

Необходимость обогатиться такими знаниями МОЗ объясняет так: "Мы уже неоднократно отмечали, что во времена, когда страна-террорист не соблюдает никаких законов и правил ведения войны, следует знать базовые правила поведения в случае чрезвычайных ситуаций и соблюдать их".

В методичке детально объясняется, когда, в каком количестве и какие именно йодопрепараты употреблять в ситуации, которая может возникнуть в случае худших сценариев с украинскими АЭС.

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Нацполиция призвала 23-25 августа немедленно бежать в укрытия при каждой тревоге 2022-08-23 09:34