ВОЙНА В Украине Авиация врага больше не залетает на территорию ВСУ

2022-06-14 16:30

Россия стала экономить высокоточные дорогостоящие ракеты, все больше использует советские.

Российские самолеты уже около двух месяцев не залетают на подконтрольную территорию Украине и все больше используют "старые" ракеты. Об этом во вторник, 14 июня, сообщил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"В последнее время сохраняется тенденция к экономии этих высокоточных дорогостоящих ракет. На сегодняшний день противник все чаще применяет советские типы крылатых ракет, такие как авиационная ракета Х-59 и ракета Х-22 - одна из наиболее разрушительных ракет, которые запускает противник", - сказал он.

Спикер Воздушных сил уточнил, что масса боевой части ракеты Х-22 составляет 900 кг и наносит очень сильные разрушения.

"Эта ракета имеет существенный огромный недостаток - что она летит не в цель, не всегда попадает туда, куда ее направили, и очень часто объектами разрушений становятся гражданские объекты инфраструктуры с человеческими жертвами", - отметил Игнат.

Тпкже он сообщил, что РФ стала меньеш применять авиацию непосредственно на территории Украины.

"Противник применяет свою авиацию дистанционно, с территории Беларуси, Черного моря, России, прежде всего это стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, которые выпускают по нашей территории высокотехнологические ракеты, которые очень дорогие, одна ракета стоит миллионы долларов. Ракета Калибр морского базирования также стоит немало", - пояснил Игнат.

В последнее время ВСУ все меньше сбивают российских самолетов и вертолетов, но на днях в районе Изюма был сбит Су-34. Также на Харьковщине был сбит вертолет Ка-52.