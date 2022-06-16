ВОЙНА В Украине В Херсонской области оккупанты не вылезают из окопов и седеют от страха – перехват СБУ

2022-06-16 22:00

 

В Херсонской области российские оккупанты страдают от Вооруженных сил Украины. Как свидетельствует очередной разговор, перехваченный Службой безопасности Украины, рашисты не вылезают из окопов, седеют от страха и в каждой бабушке видят корректировщика.

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"Приехал к пацанам на передок, так они как деды стали, постарели. У них кукушка едет. За местных – никто не уверен: кто они такие, что они делают. Может они ночью е*ашатся с нами, а днем они – мирные люди. Никому нельзя доверять. Идет бабка с пирожками, а ночью она может быть полковником, корректировщиком артиллерии", – рассказывает один оккупант другому.

Детали

На советы "коллеги" о том, как нужно воевать с украинцами, выдает порцию пропагандистких штампов и в конце концов иронически советует тому позвонить "володьке" путину.

На самом деле шансов продвинуться на юге Украины у оккупантов нет. По их же словам, украинские позиции гораздо сильнее.

"У них там такие позиции… Чтобы ты понимал, у нас даже летчики боятся летать!”, – продолжил оккупант.

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