ВОЙНА В Украине Бесплатная растаможка отменяется: Рада приняла важный закон, что изменится уже с 1 июля

2022-06-21 19:30


Верховная Рада вернула пошлины и обложения НДС на растаможку авто и импортные товары.

Соответствующий правительственный законопроект 7418 поддержали сразу в двух чтениях.

"За" - 234 голоса. Решение вступит в силу уже с 1 июля.

Добавим, ранее сообщалось, что Верховная Рада планирует вернуть налогообложение за растаможку автомобилей.

Законопроєктом предлагается восстановить налогообложение, которое было отменено: для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы; для предприятий, которые не платят ввозную пошлину; для транспортных средств, ввозимых гражданами.

Отмечается, что в результате освобождения от налогообложения ввозной пошлиной, акцизным налогом и НДС в бюджет не поступило около 13 млрд грн. Всего с начала войны в Украину ввезено свыше 119 тысяч автомобилей.

Напомним, с начала апреля этого года в Украине действует закон, согласно которому украинцы освобождаются от уплаты ввозной пошлины, НДС и акцизного сбора за автомобили, ввозимые из-за границы.

 

 

 

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