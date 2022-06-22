ВОЙНА В Украине Долги на войну не спишут. Как будет решен вопрос задолженности за ЖКУ

2022-06-22 22:00



Как могут поступать с должниками за ЖКУ в военное время

Военное положение не освобождает граждан от уплаты коммунальных платежей. Хотя с этим возникают трудности. Задолженность автоматически растет в прифронтовых населенных пунктах, также еще есть проблемы на освобожденных территориях. Как могут поступать с должниками за ЖКУ в военное время.

Управы на должников нет

Как известно, правительство запретило начислять штрафы и пеню за неоплату коммунальных услуг во время войны. "Начисление и взыскание штрафов или пени, инфляционных начислений, процентов годовых в случае несвоевременной или неполной оплаты жилищно-коммунальных услуг населением запрещено", – сообщили в Кабмине.

В то же время чиновники уверяют, что даже в случае неуплаты никто не будет отключать должника от услуг. Более того, гражданам Украины могут сделать перерасчет платы за коммунальные услуги по некоторым услугам, если они докажут, что отсутствовали в своих квартирах более 30 дней с начала военного вторжения России – 24 февраля. Но это нужно подтвердить. А для этого следует обратиться с заявлением к поставщику услуг, а также засвидетельствовать свое отсутствие одним из документов:

– справкой о прохождении лечения;

– справкой о временном проживании внутренне перемещенного лица;

– справкой, свидетельствующей о службе в ВСУ.

Но перерасчет будет касаться только холодной и горячей воды. Однако если потребитель предоставит информацию об отсутствии в газоснабжающую компанию, начисления также будут скорректированы. Но, как отметили в Министерстве развития общин и территорий, перерасчет не будет касаться услуг теплоснабжения и управления многоквартирным домом.

Если жилье разрушено, плата не должна начисляться. Для этого органы местного самоуправления должны обследовать жилье и передать информацию поставщикам услуг. Начисления по таким домам проходить не будет. Хотя пока еще людям приходят платежки, выписанные автоматически.

В освобожденных регионах, где особенно пострадал жилищный фонд, с оплатой есть проблемы.

"На сегодня только в одном жилом комплексе долг по оплате услуг ОСМД составляет более 200 тысяч гривен. Есть квартиры, которые должны по 8-10 тысяч, но больше невыплат у арендаторов коммерческих помещений. В комплексе нужно делать ремонт, в одном из домов дыра в крыше и снесен один из дымоходов, три квартиры разрушены снарядами. Утеплитель на фасаде отпал, сам фасад весь посечен осколками, в некоторых подъездах нет входной группы – начиная от дверей и заканчивая окнами. Взрывом снесло козырек, не говоря уже об отбитой плитке и даже каменной лестнице. Это все нужно восстанавливать, но нет денег. Их хватает только на зарплаты работникам, вывоз мусора и мелкий ремонт. Если бы все платили, а особенно оплатили долг, то уже можно было бы начинать работы", – утверждает управляющий ЖК "Позитив" в Ирпене Валентин. И подчеркивает, что никакой управы на должников нет.

Хотя, как отметил адвокат Ростислав Кравец, есть два решения вопроса с должниками. Первый – это обратиться в суд, так как военное положение не освобождает от выполнения обязательств.

"Суды работают. Даже если должник отсутствует, суд может вынести заочное решение. Хотя присутствие должника желательно, потому что там он может договориться о реструктуризации долга. Вот только рассматривать дело могут от месяца до трех лет. Но есть и еще один механизм. По упрощенной системе получить отдельный приказ. И если его никто не оспорит, то он вступает в силу и по нему взыскивается задолженность. В дело уже вступают судебные исполнители", – рассказывает Ростислав Кравец.

Однако, как отметил адвокат, в данный момент новых дел о взыскании задолженности в судах нет.

На западе платят активнее

Собственно, сегодня и власти, и коммунальщики стараются идти навстречу населению. К примеру, в некоторых деоккупированных городах местные органы власти отменили плату за коммунальные услуги на тот период, когда в населенном пункте шли боевые действия.

В Ирпене это решение касается газоснабжения, электроснабжения, услуг ЖКХ, водоснабжения и водоотвода. Потому что эти услуги не предоставлялись.

Тем, кто уже за коммунальные услуги заплатил, будет проведен перерасчет. Хотя с учетом того, что большинство услуг, как правило, предоставлялось по счетчикам, то ясное дело – при отсутствии света, воды и газа они ничего не наматывали. И волей-неволей, а вернувшиеся в уцелевшие дома и квартиры граждане все равно заплатят по счетчику.

Сегодня совсем другая проблема – люди не платят не потому, что не хотят, а потому, что нет денег. Как такую категорию заставить платить? Где им взять деньги, чтобы заплатить за коммуналку?

"Чтобы списать людям долг, деньги на это где-то надо взять. Это не подходит. Никто из бюджета деньги выделять не будет. Механизмов списания долгов, которые были при Януковиче, не существует. Сейчас задача – как облегчить оплату коммунальных платежей. Переселенцев уже 13 миллионов, безработных – более 5 миллионов. Надо думать, как их обеспечить работой и жильем. Тогда долги не будут накапливаться. Вот, к примеру, западные области стали принимать переселенцев, сдавать им жилье, и ситуация с оплатой ЖКУ резко изменилась. Задолженность если и есть, то она небольшая", – отметил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Конечно, в данное время никто не ведет учет задолженности, но упали платежи в прифронтовых регионах. Сажем, в Харькове за тепло рассчитались 12% жителей. Снизились платежи и за холодную воду. Есть регионы, где потребители оплатили коммуналку почти на 100%. Жители Сум рассчитались с предприятием "Сумытеплоэнерго" за март на 72%, в Нежине – на 68%. Уровень расчетов по поставкам холодной воды еще выше.

Хотя именно тепловики с наступлением лета стали присылать странные платежки. То с перерасчетом, то с новыми тарифами, разбитыми по разным пунктам. И в итоге летом платежки увеличились у кого на 200 грн, а у кого-то и вовсе на 1000 грн. Мало кто может понять, что это за перерасчет, но платить придется.

"Гетманцев говорил, что бюджетных денег мало, поэтому будут урезать расходы. Скорее всего, льготы и субсидии к отопительному сезону. Я думаю, что претендовать на субсидию будет минимум семь миллионов человек, а не три, как раньше", – отметил Олег Попенко.