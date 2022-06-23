ВОЙНА В Украине документ Як постраждалим від військової агресії отримати компенсацію від 5 до 30 тисяч євро

2022-06-23 11:34

Українці, які постраждали від російської агресії, можуть отримати компенсацію від 5 000 до 30 000 євро

Для цього потрібно подати заяву до Європейського суду з прав людини протягом чотирьох місяців від моменту, коли ви постраждали від російської агресії, проте не пізніше від 16 січня 2023 року.

Як подати заяву?

1️ Заповніть форму на сайті

2️ Завантажте документ на комп‘ютер, роздрукуйте, покладіть у конверт та наклейте на нього адресу ЄСПЛ (вона сформується автоматично при заповненні заяви на сайті)

3️ Надішліть заяву в одному з відділень Укрпошти (послуга безоплатна)

Також можна заповнити заяву за родича, якщо він не може подати її самостійно.

Термін розгляду заяви може становити від одного року.