ВОЙНА В Украине HIMARS уже в Украине. Резников пообещал "жаркое лето" роССийским оккупантам

2022-06-23 16:30

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS уже прибыли в Украину. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.

Министр сообщил о прибытии РСЗО HIMARS в Украину поблагодарил главу Пентагона Ллойда Остина "за эти мощные инструменты".

"Лето будет жарким для российских оккупантов. И последнее для некоторых из них", – написал Резников.

Глава Минобороны не уточнил количество РСЗО, но ранее в Пентагоне говорили о четырех HIMARS для Украины.

СПРАВКА.

М142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) имеют дальность действия 2-500 км (максимальная дальность – лишь экспериментальной ракетой PrSM). Она взаимозаменяема с M270A1 и может нести шесть снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету. Замглавы Пентагона Колин Каль сообщал, что система имеет радиус действия около 70 км и "невероятную точность" наведения. К HIMARS США также должны поставить управляемые снаряды GMLRS. Американский топ-генерал Марк Милли сообщал, что США и союзники обучили работе с HIMARS 60 украинских военнослужащих.