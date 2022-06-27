ВОЙНА В Украине роССийские войска пытаются «восстановить темп» у Изюма – британская разведка

2022-06-27 19:00

Российские войска пытаются восстановить темпы наступления на северной оси Изюма, хотя основным оперативным ориентиром России остается Северодонецко-Лисичанское направление, сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

«Украинские силы продолжают удерживать позиции в этом секторе, хорошо используя лесистую местность для поддержки своей обороны», – говорится в сообщении, обнародованном утром 27 июня.

Кроме того, британская разведка отметила, что в ближайшие недели российская кампания, вероятнее всего, будет все больше полагаться на эшелоны резервных сил.

«Они состоят из нескольких отдельных компонентов, которые Россия почти уже наверняка начала использовать. Боевой резерв армии – это недавнее нововведение России, состоящее из резервистов-добровольцев, которые разворачиваются как целые подразделения, как правило, предназначенные для выполнения задач в тылу», – говорится в сообщении.