ВОЙНА В Украине роССийские войска пытаются «восстановить темп» у Изюма – британская разведка

2022-06-27 19:00

 

Российские войска пытаются восстановить темпы наступления на северной оси Изюма, хотя основным оперативным ориентиром России остается Северодонецко-Лисичанское направление, сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

«Украинские силы продолжают удерживать позиции в этом секторе, хорошо используя лесистую местность для поддержки своей обороны», – говорится в сообщении, обнародованном утром 27 июня.

Кроме того, британская разведка отметила, что в ближайшие недели российская кампания, вероятнее всего, будет все больше полагаться на эшелоны резервных сил.

«Они состоят из нескольких отдельных компонентов, которые Россия почти уже наверняка начала использовать. Боевой резерв армии – это недавнее нововведение России, состоящее из резервистов-добровольцев, которые разворачиваются как целые подразделения, как правило, предназначенные для выполнения задач в тылу», – говорится в сообщении.

subscriber subscriber

Еще по теме

роССийские войска изменили стратегию обстрелов украинских городов — что это значит

2022-06-27 20:30

Оккупанты продвинулись возле Бахмута и пытаются вернуть утраченные позиции на юге – ISW

2022-06-26 13:30

Оккупанты пытаются окружить ВСУ в районе Лисичанска: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 26 июня

2022-06-26 11:30

роССийские оккупанты наносят ракетные удары по Украине с территории Беларуси - Генштаб

2022-06-25 08:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Разведка Британии оценила захват Северодонецка

2022-06-27 22:30

Госсекретарь США: путин уже провалил свои "стратегические цели" в Украине

2022-06-27 22:00

У Байдена подтвердили, что США поставят Украине ПВО: о каких системах идет речь

2022-06-27 21:00

роССийские войска изменили стратегию обстрелов украинских городов — что это значит

2022-06-27 20:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Разведка Британии оценила захват Северодонецка 2022-06-27 22:30
Госсекретарь США: путин уже провалил свои "стратегические цели" в Украине 2022-06-27 22:00
У Байдена подтвердили, что США поставят Украине ПВО: о каких системах идет речь 2022-06-27 21:00
роССийские войска изменили стратегию обстрелов украинских городов — что это значит 2022-06-27 20:30