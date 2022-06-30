ВОЙНА В Украине фото Ольга Сумская выставила на благотворительный аукцион свою вышиванку ручной работы

2022-06-30 12:28

Украинская актриса Ольга Сумская присоединилась к актерскому благотворительному аукциону @act_lots, цель которого собрать пять карет скорой помощи. Она выставила на аукцион свою вышиванку. Об этом звезда сообщила в Instagram.

"Мой лот - это борщевка ручной работы с оригинальным орнаментом. Покупала вышиванку в городе Яремче, это ручная работа местных мастериц… Верю, что она принесет радость и счастье ее будущей владелице! Размер рубашки-М/L", - написала актриса.

По ее словам, все средства от продаж пойдут на приобретение машины скорой помощи.

Стартовая цена - 5000 грн, минимальный шаг для участия в розыгрыше 500 грн.