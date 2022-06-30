Украинская актриса Ольга Сумская присоединилась к актерскому благотворительному аукциону @act_lots, цель которого собрать пять карет скорой помощи. Она выставила на аукцион свою вышиванку. Об этом звезда сообщила в Instagram.
"Мой лот - это борщевка ручной работы с оригинальным орнаментом. Покупала вышиванку в городе Яремче, это ручная работа местных мастериц… Верю, что она принесет радость и счастье ее будущей владелице! Размер рубашки-М/L", - написала актриса.
По ее словам, все средства от продаж пойдут на приобретение машины скорой помощи.
Стартовая цена - 5000 грн, минимальный шаг для участия в розыгрыше 500 грн.