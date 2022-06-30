ВОЙНА В Украине Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению еще иск Украины против рф

2022-06-30 13:35

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск Украины против россии, полученный 23 июня, сообщает пресс-служба суда.

 Глава ЕСПЧ Роберт Спано передал дело в четвертую секцию суда и проинформировал об этом ответчика.

Отмечается, что этому делу предшествовали четыре других представления Украины и около 8500 индивидуальных жалоб.

Украина обвиняет путинский Оркостан в нарушении целого ряда прав, зафиксированных в Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В иске говорится о массовых и серьезных нарушениях прав человека, совершенных рашистами й в ходе военных действий на территории Украины.

В частности, Украина обвиняет российские войска и другие вооруженные формирования, которые находятся под контролем РФ, в том, что ими были убиты, ранены, задержаны или по их вине пропали без вести тысячи гражданских лиц, разрушены сотни тысяч объектов собственности, а миллионы людей вынуждены покинуть свои дома.

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Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению еще иск Украины против рф 2022-06-30 13:35
фото Ольга Сумская выставила на благотворительный аукцион свою вышиванку ручной работы 2022-06-30 12:28