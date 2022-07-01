ВОЙНА В Украине НАТО будет поставлять оружие Украине так долго, сколько это будет необходимо, — Олаф Шольц

2022-07-01 17:32

Об это заявил немецкий канцлер во время выступления на саммите НАТО.

Кроме оружия члены Альянса будут продолжать поставки Украине финансовой и гуманитарной помощи.

В то время президент США Джо Байден заявил, что США увеличивает военное присутствие в Европе из-за угрозы со стороны Москвы после вторжения россии в Украину, пишет The Associated Press

Ранее с аналогичным заявдлением выступил Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он уверил, что страны Альянса продолжат поставлять оружие для Украины для противодействия российской агрессии.

«Страны НАТО будут поставлять оружие Украине так долго, как это будет необходимо. Это чрезвычайно важно, потому что Украина ведет войну за свободу, демократию, наши общие ценности», — сказал он

subscriber subscriber

Еще по теме

Если РФ применит силу против Украины, ей придется заплатить, - Генсек НАТО Йенс Столтенберг

2021-12-20 10:45

Генсек НАТО и глава МИД Украины выступили в совместным заявлением по ситуации с РФ

2021-04-13 12:40

В Киев прибыла миссия НАТО - началась подготовка Украины к членству в Альянсе

2019-11-07 15:14

Генсек НАТО Столтенберг сделает важное заявление в Верховной Раде

2019-10-25 13:41

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

НАТО будет поставлять оружие Украине так долго, сколько это будет необходимо, — Олаф Шольц

2022-07-01 17:32

фото + видео Стали известны потери оккупантов на Змеином, после которых те вынуждены были бежать

2022-07-01 16:30

В Одессе запретили использование фейерверков, петард, салютов и движение шумного транспорта

2022-07-01 15:37

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал путина сумасшедшим

2022-07-01 14:29
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

НАТО будет поставлять оружие Украине так долго, сколько это будет необходимо, — Олаф Шольц 2022-07-01 17:32
фото + видео Стали известны потери оккупантов на Змеином, после которых те вынуждены были бежать 2022-07-01 16:30
В Одессе запретили использование фейерверков, петард, салютов и движение шумного транспорта 2022-07-01 15:37
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал путина сумасшедшим 2022-07-01 14:29