ВОЙНА В Украине НАТО будет поставлять оружие Украине так долго, сколько это будет необходимо, — Олаф Шольц

2022-07-01 17:32

Об это заявил немецкий канцлер во время выступления на саммите НАТО.

Кроме оружия члены Альянса будут продолжать поставки Украине финансовой и гуманитарной помощи.

В то время президент США Джо Байден заявил, что США увеличивает военное присутствие в Европе из-за угрозы со стороны Москвы после вторжения россии в Украину, пишет The Associated Press

Ранее с аналогичным заявдлением выступил Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он уверил, что страны Альянса продолжат поставлять оружие для Украины для противодействия российской агрессии.

«Страны НАТО будут поставлять оружие Украине так долго, как это будет необходимо. Это чрезвычайно важно, потому что Украина ведет войну за свободу, демократию, наши общие ценности», — сказал он