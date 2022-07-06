ВОЙНА В Украине Звернення з приводу как званих дозволів для військовозобов’язаних на виїзд з областей

2022-07-06 13:34

Звернення до найвищого військово-політичного та військового керівництва України:

Шановні пані та панове!

Припиніть, будь-ласочка, політичні ігрища і спроби підставляти найбільш ефективних військових керівників держави та один одного!

Страшна війна на знищення нашої держави, яку веде нацистська росія вже дев’ятий рік проти нас, ще далека від завершення.

Внутрішньополітичні чвари - це те, про що мріють путін і Ко. Їм потрібна чергова Руїна в Україні, розбрат, чвари і самопоборювання.

Єдино правильний вихід у ситуації з недолугим рішенням щодо так званих дозволів для військовозобов’язаних на виїзд з областей, де вони проживають, такий.

Завтра Верховний головнокомандувач, міністр оборони, начальник Генштабу і Головнокомандувач ЗСУ мають разом вийти на прес-конференцію і заявити про те, що жодних обмежень в межах України ні для кого не має, і не буде. Діє те ж правило, яке й діяло 30 років, - погодження зміни місця реєстрації з воєнкоматом. Все. Крапка.

При цьому всі четверо мають посміхатися і потиснути один одному руки.

А надалі прохання забезпечити більш професійну роботу відповідних юридичних служб і не допускати випуск на публіку абсолютно невивірених документів. Які, до того ж, ще й не погоджені міністерством юстиції України.

Честь маю!

Слава Україні!

Громадянин України, Заступник командира роти ДФ Бориспільської міської ТГ # 1, політичний аналітик Вадим Трюхан.