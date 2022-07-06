ВОЙНА В Украине видео Владимир Зеленский поручил Генштабу отменить новый порядок выдачи разрешений на выезд военнообязанным

2022-07-06 14:31

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Генштабу отменить порядок выдачи разрешений на выезд военнообязанным, — сообщает Україна 24 со ссылкой на источники

Сообщается, что на заседании с военными президент заслушал доклад по поводу разрешений для военнообязанных покидать пределы мест жительства и поручил упразднить принятый Генштабом порядок с целью его доработки с сохранением обороноспособности страны.

Отмечается, что Зеленский обратил внимание на то, что субъектом формирования государственной политики в этом вопросе является Минобороны, а ограничивать конституционные права граждан во время военного положения может правительство своими актами.

"Президент поручил отменить принятый Генштабом порядок с целью его доработки с сохранением обороноспособности страны", - отметил источник в Офисе президента..

Официального подтверждения информации пока нет, ждём...

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что военнообязанным запрещено покидать место проживания без специального разрешения. Позже там уточнили, что разрешение не нужно, если военнообязанные перемещаются в пределах области.

 

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