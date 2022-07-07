ВОЙНА В Украине россияне нанесли авиаудар по центру Краматорска: есть жертвы

2022-07-07 18:00

 

Российские оккупанты нанесли авиаудар по центру Краматорска Донецкой области. В результате вражеской атаки есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Краматорска Александра Гончаренко в Facebook.

"Авиаракетный удар по центральной части Краматорска. Есть жертвы. Выясняем последствия, работают спасательные службы. Оставайтесь в укрытии, опасность не исчезла", - написал он.

Напомним, по данным утреннего Генштаба на Краматорском направлении враг пытается захватить населенные пункты Верхнекаменское и Григоровка.

Напомним, недавно оккупанты несколько дней подряд обстреливали Краматорск из РСЗО.

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