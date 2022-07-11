ВОЙНА В Украине Повестку могут вручить на работе или в любых других людных местах

2022-07-11 08:25

В Командовании Сухопутных войск объясняют, что вручить повестку могут не только в Центрах комплектования: это могут быть и председатели ОТГ, может быть руководитель учреждения или организации, где работает этот военнообязанный.

При этом граждане могут получать повестки в любом месте. Однако вручение повестки не означает того, что человека сразу отправляют на фронт. Их вручают, чтобы внести информацию о личности в военкомат. Призывают в первую очередь граждан, имеющих опыт военной службы или сборов. Кто не имеет такого опыта - их призывают в учебные воинские части.

Военный психолог Андрей Козинчук объяснил, стоит ли повестки превращать в карательный и воспитательный инструмент.

"Есть методы гораздо круче. Поощрение, например. Когда тебя наказывают, твоя психика защищается. А нам нужно укомплектовать ВСУ мотивированными людьми", - говорит он.

"Загонять людей, чтобы пополнять ряды украинской армии, - это неэффективно", - добавил психолог.

В Сухопутных войсках ВСУ рассказали: практика вручения повесток на блокпостах или в других людных местах не противоречит законодательству.