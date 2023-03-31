ВОЙНА В Украине Украинцам хотят вручать повестки онлайн - мобилизация начнется в Telegram и Viber

2023-03-31 13:30

Как сообщил член комитета Рады по нацбезопасности Федор Вениславский, к началу войны база мобильных номеров мужчин призывного возраста была почти полностью сформирована. Поэтому "технические возможности позволяют послать повестку онлайн".

«Мы рассматриваем вопрос усовершенствования законодательных оснований для вручения повесток, в том числе возможность отправлять мужчинам, подлежащим мобилизации, сообщение о необходимости явиться в центр комплектования с помощью мессенджеров, т.е. отправлять повестки онлайн. Сейчас рассматриваем возможность устранения бюрократических проблем, связанных с этим вопросом ", – заявил Вениславский.

Он также признал, что действительно есть определенные проблемы с мобилизацией, потому что "в результате очень много внутренне перемещенных лиц, среди которых много мужчин призывного возраста, которые могут быть мобилизованы, но поскольку они находятся не по месту регистрации, и не все стали на военный учет по месту фактического проживания, есть проблемы с призывом.

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